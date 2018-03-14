4 milyon oyuncak, ithalat izni alamadı

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu, oyuncak sektöründe ve oyuncak ithalatında denetimler hakkında bilgi vermek amacıyla yaptığı açıklamada, oyuncaklarla ilgili denetimlere ciddi önem verdiklerini söyledi.

Denetimlerde özellikle Uzak Doğu'dan gelen ürünlerde tüketiciyi yanıltıcı bilgilerin olduğunu gördüklerini dile getiren Soylu, buna hem ürünlerin üzerindeki işaretlerde, hem de ürünlerin beraberinde gelen belgelerde şahit olduklarını bildirdi.

Soylu, ürünlerde yanlış bilgilendirmelerin yer alması neticesinde Temmuz 2017'den beri sıkı ithalat denetimi politikasına başladıklarını bildirdi.

Bu denetimler kapsamında geleneksel olarak ürünlerin üzerindeki güvenlik işaretlerini ve belgeleri kontrol ettiklerini ifade eden Soylu, bunun yanı sıra numune alarak teste gönderdiklerini, uygunluğa testin sonucunda karar verildiğini vurguladı.

"Olumsuzluklar yüzde 1'lere kadar düştü"

Soylu, sıkı ithalat denetimi yapmaya başladıkları ilk dönemde olumsuzluklarla çok sık karşılaştıklarının altını çizerek, şu an gelinen noktada testler neticesinde karşılaşılan olumsuzlukların yüzde 1'lere kadar düştüğünü vurguladı.

"Hedef yüzde 100'e ulaşmak"

Yerli üreticiyi de koruduklarını dile getiren Soylu, "Hem üreticilerimizi hem tüketicilerimizi haksız rekabetten koruyoruz. Bundan sonra da bu denetim mekanizması nihai hedefe ulaşıncaya kadar, yani tüketicilerimiz yüzde 100 güvenilir, korunan, sağlıklı ürünlere ulaşıncaya kadar devam edecektir" dedi.

"4 milyon çocuk sağlıksız oyuncaklardan kurtarıldı"

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, oyuncak üretiminin 2017'de önceki yıla kıyasla yüzde 5 artarak 173 milyon dolara yükseldiğini, üretimde yüzde 70 oranıyla plastik oyuncakların başı çektiğini söyledi.

Eroğlu, ürün güvenliği denetiminin çocukların sağlığı açısından büyük önem taşıdığının altını çizerek, Ekonomi Bakanlığı'nın denetimleri sayesinde 4 milyon çocuğun ithalatına izin verilmeyen sorunlu oyuncaklardan kurtarıldığını söyledi.

"Oyuncağa geçen yıl 2 milyar lira harcadık"

Çocukların yaşam oyununun ilk provalarını oyuncaklarla yaptıklarını, bu nedenle güvenliklerinin ilk sırada gelmesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyuncaklar çocuklarımızın fiziksel ve duygusal gelişimlerinde çok önemli bir role sahip. Dolayısıyla onlara sağlıklı ve güvenli oyuncaklar sunmak zorundayız. İthal ya da yerli, önemli olan standartlara uygun üretilmiş olmaları. Geçtiğimiz yıl ülkemizde toplam oyuncak tüketimi yaklaşık 531 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yani oyuncağa 2 milyar TL harcadık. Büyüyen ve teknolojik gelişimle birlikte hızla değişen bu pazarda yerli üretim için ciddi bir potansiyel bulunuyor. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor."

Güvenli oyuncak için dikkat edilmesi gerekenler

Toplantıda, güvenli oyuncak için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında şu uyarılarda bulunuldu:

"Oyuncağın üreticinin veya ithalatçının adını veya markasını taşıması gerekir. Çocuğunuzun güvenliği ve sağlığı için markasız oyuncak satın alınmamalı. Oyuncakların üzerinde Avrupa normlarına uygunluğunu belgeleyen 'CE' işareti, ambalajının üzerinde üretici/ithalatçı bilgileri olmalı. Oyuncaklarda kullanılan malzemeler özel standartlara göre üretildiği için üretici firmanın bu standartlara uygun üretim yapıp yapmadığı sorgulanmalı."

Kaynak: AA