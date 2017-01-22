38 bin kişi yatırımını unuttu

Bankalardaki mevduat hesaplarının yanı sıra yatırım hesaplarının da unutulması sebebiyle 2017 yılı içerisinde toplam 38 bin 19 hesap zaman aşımına uğrayacak.

Gerçek ve tüzel kişiler, bankalardaki mevduat hesaplarının yanı sıra yatırım kuruluşları (aracı kurumlar ve bankalar) nezdindeki yatırım hesaplarında da emanet ve alacaklarını unutuyor.

Konuyla ilgili sorularıyanıtlayan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, yatırım kuruluşları tarafından YTM'ye yapılan bildirimler çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde 419'u tüzel, 37 bin 600'ü gerçek kişi olmak üzere toplam 38 bin 19 hesabın zaman aşımına uğrayacağını söyledi.

Ertaş, ancak şu an itibariyle nakit-TL hesabı olup, 2017 yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak tüzel kişi hesaplarının değerinin 3 bin 706 lira, gerçek kişilere ait hesapların toplam değerinin ise 788 bin 764 lira olduğunu ifade etti.

Bunlar içerisinde en büyük değere sahip hesabın tüzel kişilerde 2 bin 322 lira olduğu bilgisini veren Ertaş, bu rakamın gerçek kişilerde 43 bin 577 lira olduğunun altını çizdi.