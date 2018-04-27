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300 koyun projesi yarın Şırnak'ta başlıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 300 koyun projesinin hafta sonu Şırnak'ta başlayacağını söyledi.

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300 koyun projesi yarın Şırnakta başlıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 300 koyun projesinin ilk etapta yanlış anlaşıldığını belirterek, koyunları alacak kişinin köyde yaşaması gerektiğini hatırlattı.

"Köyde yaşayacak, ahırı olacak, merası olacak, hayvancılıkla iştigal etmiş olacak. Belki ahırında 50 damızlık koyunu var, biz ona 250 koyun verip 300'e tamamlayacağız. Belki hiç parası yok ahırı var, anadan, babadan bu işi bilen kişidir o zaman 300 koyun vereceğiz."

Proje kapsamında kredinin Ziraat Bankası tarafından ödeneceğini vurgulayan Bakan Fakıbaba, bunun 1 yılı geri ödemesiz 6 yıl da ödeneceğini ifade etti.

"Şırnak küçükbaş hayvan için ideal bir yer"

Projenin bu yıl 500 bin koyun ile başlayacağını kaydeden Fakıbaba, gelecek yıllarda büyük rakamlarla devam edeceğini dile getirdi.

Projeyi ilk Şırnak'ta başlatacaklarını aktaran Fakıbaba, "Şırnaklılara karşı çok saygım, sevgim var. Şırnak küçükbaş hayvan için ideal bir yer. Cumartesi günü ilk Şırnak'ta başlatacağız. Sonra Erzincan, daha sonra Manisa, Tekirdağ, arkası arkasına gelecek." dedi.

"2023'e kadar hayvan, et ithalatını bitireceğimize inanıyoruz"

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, yakında 250 bin düve projesini de hayata geçireceklerine dikkati çekti.

"Düve projesini 10 Mayıs'ta Erzincan'dan başlatacağız. Orada da hayvan popülasyonunu artırmak ve bununla 2023'e kadar hayvan, et ithalatını bitireceğimize inanıyoruz. Bu projeler ciddi projeler, Allah'ın izniyle devam edilecek projelerdir. Bunlarla hem halkımız kazanacak hem de hayvancılık. Türk insanına yakışır bir şekilde ithalata ihtiyaç kalmadan kendi etimizi kendimiz üreterek, tüketerek bu konuda başarılı olacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: 300 koyun, şırnak, küçükbaş hayvancılığı
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