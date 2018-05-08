"300 koyun projesi" besiciye can suyu oldu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından Şırnak'ta başlatılan, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aracılığıyla yürütülen "Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi" kapsamında damızlık hayvan dağıtılan besiciler, doğdukları topraklarda hayvancılığa katkı sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kentte projeden faydalanan 4 yetiştirici teslim aldığı küçükbaş hayvanlara gözü gibi bakarken, 37 üreticinin de başvurusu onaylandı.

Yayla yasağının kalkacak olmasıyla çifte sevinç yaşayan besiciler, geleceğe umutla bakıyor.

"Bu proje bulunmaz bir nimet"

Projeden faydalanan yetiştiricilerden İdil'deki Başak Köyü'nde yaşayan Mehmet Siraç Sağlam, 78 küçükbaş hayvanının bulunduğunu, projeyle 222 koyun verilmesiyle 300 koyunu olduğunu söyledi.

Sağlam, projeyi bir nimet olarak değerlendirdiğini belirterek, "Küçükbaş hayvanların yününden ve sütünden de faydalanabileceğiz. Bu 300 küçükbaş hayvanımız önümüzdeki yıl inşallah 600 olacak. Hayvancılıkla uğraşan herkes için bu proje bulunmaz bir nimet" diye konuştu.

Halil Kadandır, kendisinin 100 koyunu olduğunu, proje kapsamında devletin de 200 koyun verdiğini belirtti.

Hayvancılıkla uğraşanlar için projenin çok faydalı olduğunu anlatan Kadandır, "Çocuklarımıza ileride miras bırakabileceğimiz bir kaynak oldu" dedi.

"300 koyun bizim için ilaç oldu"

Pınarbaşı Köyü'nde yaşayan Yusuf Altın, "Proje ile aldığımız 300 koyun bizim için ilaç oldu ve adeta nefes aldık. Hem sütünden, yoğurdundan faydalanacağız hem de hayvanlarımız her yıl artacak" şeklinde konuştu.

"Projeye büyük rağbet var"

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bekir Kılıç, Şırnak'ın özellikle küçükbaş hayvancılıkta potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Projenin Şırnak'ta çok başarılı olacağına inandığını belirten Kılıç, kentte 4 besiciye yaklaşık 800 küçükbaş hayvan verildiğini, 37 üreticinin de başvurusunun kabul edildiğini aktardı.

Kılıç, bu vatandaşların da evraklarını tamamlamasıyla bu projeden faydalanabileceğini vurgulayarak, "Projeye büyük rağbet var" dedi.

Kaynak: AA