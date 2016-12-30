Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.527
    Euro: 3.724
  • BIST: 77854.57
    Altın: 131.55

Kapat
Buradasınız : » » 30 Aralık altın fiyatları

30 Aralık altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 131,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 879,00 lira oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
30 Aralık altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 131,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 879,00 lira oldu. 
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: 
 
  PERŞEMBE   CUMA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 129,9 130,1 131,2 131,4
Cumhuriyet Ata Lira 856 871 864 879
22 Ayar Bilezik(Gr.) 118,5 122,5 119,8 123,8
Lira(Tam) Ziynet 836 854 846 861
Yarım Ziynet 418 427 420 430
Çeyrek Ziynet 209 214 210 215
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, cumhuriyet altını, gram altın
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  EKONOMİ

EKONOMİ HABERLERİ

Tüm Ekonomi Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER