Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 3 yıl içinde hurdaya ayrılan araç sayısı 277 bin 835 oldu.

En fazla hurdaya verilen araç İstanbul’da

2016, 2017 yılları ve 2018 yılının ilk dört ayını kapsayan verilere göre, İstanbul 71 bin 224 araçla en fazla hurdaya araç veren şehir oldu. İkinci sırada 14 bin 351 araçla Antalya yer alırken, üçüncü sırada 12 bin 821 araçla İzmir geldi.

En az araç sıralamasında ise, 79 hurda araçla Hakkari ilk sırada yer aldı. Bunu, 90 hurda araçla Ardahan, 148 araçla Bitlis izledi.

2016'da 118 bin 628 araç hurdaya ayrılırken, 2017'de 118 bin 928 araç, 2018 yılının Ocak-Nisan döneminde ise 40 bin 928 araç hurdaya verildi.

Kaynak: İHA