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3 Ocak altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 132,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 885,00 lira oldu

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3 Ocak altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 132,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 885,00 lira oldu. 
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: 
 
  PAZARTESİ   SALI  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 130,7 130,9 132,1 132,3
Cumhuriyet Ata Lira 860 875 870 885
22 Ayar Bilezik(Gr.) 119,4 123,4 120 124
Lira(Tam) Ziynet 844 859 850 868
Yarım Ziynet 420 430 425 434
Çeyrek Ziynet 210 215 212 217
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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