3 bin liradan 20 milyon liraya kadar tekneler bu fuarda

Dünyaca ünlü markaların mega yat, tekne ve yelkenlilerinin yanı sıra sektöre ait tüm aksesuar ve ekipmanların sergilendiği CNR Avrasya Boat Show Denizde Fuarı Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nda yoğun ilgi ile devam ediyor.

Yaklaşık 100 teknenin yer aldığı fuarda, 3 bin liradan 20 milyon liraya kadar fiyat aralığında her bütçeye uygun tekne, yat ve yelkenliler sergileniyor.

Türkiye’de denizcilik sektörünün en büyük buluşması olan Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı (CNR Avrasya Boat Show Denizde Fuarı) deniz severlerin yoğun ilgisi ile Türkiye’nin ilk mega yat limanı olma özelliğini taşıyan Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nda devam ediyor. 2017’nin mega yat, tekne, bot, yelkenlilerin yanı sıra sektöre ilişkin tüm aksesuar ve ekipmanların da vitrine çıkarıldığı fuarda, 3 bin liradan 20 milyon liraya kadar fiyat aralığındaki tekne yat ve yelkenliler deniz severlerin beğenisine sunuluyor.

Fuarın en pahalı teknesi: 20 milyon lira

Azimut 103S, 32 metre büyüklüğü ve 20 milyon lira civarında değeriyle fuarın en pahalı teknesi olarak öne çıkıyor. İtalyan yapımı ikinci el tekne, fuarda Türkler başta olmak üzere Arap ülkelerinden gelen alıcılar tarafından ilgi görüyor. Lüks bir ev rahatlığında olan teknenin içerisinde 4 kabin, 8 tane yatak odası yer alıyor.

3 bin liraya da tekne var

Megayattan katamarana kadar her türlü teknenin sergilendiği fuarda amatör denizciler için de daha az bütçeyle sahip olunabilecek tekneler de yer alıyor. Türk deniz severlerin yoğun ilgi gösterdiği 3.50 metre büyüklüğünde Safter marka tekne, fuarın en uygun bütçeli ve en küçük teknesi olarak ön plana çıkıyor. İlgililerin yoğun talebi üzerine her yıl fuarda sergilenen tekne 3 bin lira fiyatıyla dikkat çekiyor. Tekneye, Hırvatistan, Endonezya, Lübnan’dan gelen alıcılar ilgi gösteriyor. Dünyada en geniş ürün yelpazesinde tekne üreten Safter’in standında 3 bin liradan başlayan 230 bine kadar çıkan fiyat aralığında tekneler sergileniyor.

Tam denizci teknesi

İhtişamlı görüntüsü ve 35 metre boyu ile fuarda bir başka dikkat çeken yat da Mangasta 105 oldu. Hız amaçlı tasarlanan İtalyan yapımı yat, 4.5 milyon lira değerinde, 4 kamaraya sahip. Fuarda en çok Türkler tarafından ilgi gören spor yat tam bir denizci teknesi olarak tanımlanıyor.

50 bin ziyaretçi hedefi

CNR Avrasya Boat Show Deniz Fuarı’nda her bütçeye uygun teknelerin yanı sıra jet ski, flyboard ve sektöre ait tüm aksesuar ve ekipmanlar da sergileniyor. Fuarda, Bulgaristan, Rusya, İngiltere, İspanya, Fransa, Yunanistan, İran ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülkeden gelen VIP ziyaretçiler ağırlanıyor. 7 Mayıs tarihine kadar deniz severlerin ziyaretine açık olacak fuarda, yerli ve yabancı 50 bin ziyaretçi hedefleniyor.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliğinde 100 bin metrekarelik alanda organize edilen fuarda, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapılıyor. Flyboard sporcusu Uğur Piro’nun sergilediği akrobatik hareketler ve Daksar’ın arama kurtarma gösterisi ziyaretçiler tarafından ilgi ile izleniyor.