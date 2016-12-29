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29 Aralık altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 130,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 873,00 lira oldu.

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29 Aralık altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 130,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 873,00 lira oldu. 
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: 
 
  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 129,7 129,9 130,3 130,5
Cumhuriyet Ata Lira 854 869 858 873
22 Ayar Bilezik(Gr.) 118,5 122,5 118,5 122,5
Lira(Tam) Ziynet 837 852 839 856
Yarım Ziynet 416 426 419 428
Çeyrek Ziynet 208 213 210 215
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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