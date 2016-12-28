28 Aralık altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 130,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 870,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|129,2
|129,4
|129,8
|130
|Cumhuriyet Ata Lira
|851
|866
|855
|870
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|117,5
|121,5
|118
|122
|Lira(Tam) Ziynet
|832
|849
|836
|853
|Yarım Ziynet
|416
|425
|418
|427
|Çeyrek Ziynet
|208
|213
|209
|214