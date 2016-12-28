Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Yoğun Kar Yağışlı
Yoğun Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.538
    Euro: 3.697
  • BIST: 77399.64
    Altın: 129.77

Kapat
Buradasınız : » » 28 Aralık altın fiyatları

28 Aralık altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 130,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 870,00 lira oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
28 Aralık altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 130,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 870,00 lira oldu. 
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: 
 
  SALI   ÇARŞAMBA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 129,2 129,4 129,8 130
Cumhuriyet Ata Lira 851 866 855 870
22 Ayar Bilezik(Gr.) 117,5 121,5 118 122
Lira(Tam) Ziynet 832 849 836 853
Yarım Ziynet 416 425 418 427
Çeyrek Ziynet 208 213 209 214
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  EKONOMİ

EKONOMİ HABERLERİ

Tüm Ekonomi Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER