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26 Bin TCDD çalışanının maaş promosyonu belli oldu

Yaklaşık 26 bin TCDD çalışanı 3 yıl için bir defada ödenmek şartıyla bin 600 Türk lirası maaş promosyonu alacak.

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26 Bin TCDD çalışanının maaş promosyonu belli oldu
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü çalışanları bin 600 lira maaş promosyonu alacak.
 
Ulaştırma Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TCDD merkez ve taşra teşkilatını oluşturan tüm birimleri ilgilendiren banka maaş promosyonu ihalesi sonuçlandı.
 
İhale komisyonlarına, TCDD Genel Müdür Yardımcısı Murat Kavak, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, Demiryolu İş Genel Sekreteri Hüseyin Kaya, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları İbrahim Uslu, Kenan Çalışkan ve Vakıfbank temsilcileri katıldı.
 
Vakıfbank tarafından kazanılan ihaleye göre, yaklaşık 26 bin TCDD çalışanı 3 yıl için bir defada ödenmek şartıyla bin 600 Türk lirası maaş promosyonu alacak.
 
Promosyon ödemesi anlaşmanın sağlandığı bugünden itibaren 7 gün içerisinde çalışanların hesabına yatırılacak.
 
Etiketler: maaş promosyonu, TCDD
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