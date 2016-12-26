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26 Aralık altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 127,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 855,00 lira oldu.

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26 Aralık altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 127,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 855,00 lira oldu. 
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: 
 
  CUMA   PAZARTESİ  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 127,5 127,7 127,6 127,8
Cumhuriyet Ata Lira 840 855 840 855
22 Ayar Bilezik(Gr.) 116,5 120,5 116,5 120,5
Lira(Tam) Ziynet 821 838 822 839
Yarım Ziynet 410 419 410 420
Çeyrek Ziynet 205 210 205 210
Etiketler: kapalıçarşı altın fiyatları, külçe altın, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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