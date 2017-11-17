  • 17 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » '2500 engelli personel alımı, Mart ayında yapılacak'

'2500 engelli personel alımı, Mart ayında yapılacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kamuya engelli personel alımıyla ilgili tarih verdi.

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2500 engelli personel alımı, Mart ayında yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda engelli memur istihdamıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Kamuya 2 bin 500 engelli personel alımının 2018 yılının Mart ayında yapılacağını söyleyen Bakan Sarıeroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son 15 yılda engelli memur istihdamında yaklaşık 9 kat artış sağladık. Kamu kurumlarımızın kontenjan açığı, 2018 yılının ilk çeyreğinde 2 bin 500, son çeyreğinde de 2 bin 500 olmak üzere toplam 5 bin engelli kardeşimizi daha kamu kurumlarımıza yerleştireceğiz. 2018 yılı ilk çeyrekteki yerleştirme işlemimizi Mart ayında yapacağız. Bu konuda yapacağımız bir diğer düzenleme de e-KPSS sonuçlarının geçerliliğinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılmasıdır.”

Kaynak: TRT Haber

 

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