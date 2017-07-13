22. Dünya Petrol Kongresi sona erdi

Dünya Petrol Konseyi tarafından düzenlenen petrol ve doğal gaz endüstrisinin olimpiyatları olarak adlandırılan 22. Dünya Petrol Kongresi (WPC) sona erdi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve 9-13 Temmuz'da İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen dünyanın en kapsamlı petrol etkinliği, Amerikan Milli Komitesi adına ABD'nin Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner'ın, "23. Dünya Petrol Kongresi Sembolünü" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez'in elinden devralmasıyla tamamlandı.

Kapanış töreninde konuşan Dönmez, son 4 gün içinde 90'dan fazla ülkenin, 3 bin delegenin, 600 konuşmacının yanı sıra 500 basın üyesi ve 40'tan fazla yüksek düzeyli katılımın gerçekleştiği bilgisini verdi.

Petrol sektörünün sadece arz-tedarik zinciri ve dengesiyle ilgilenmediğini aynı zamanda teknoloji ve inovasyon vasıtasıyla gelişme açık bir sektör olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Süreçlerin mükemmel olması, aynı zamanda çalışan insanların da mükemmel olması demektir. Her şeyin ötesinde barış demektir. Petrolün hikayesi barışın hikayesi demektir. Hidrokarbon yakıtlarla çok zengin bir gezegende yaşıyoruz. Hepimizin refahı için çok gerekli olan bir yakıt. Aynı zamanda, gelecekte barışın tesisi için de çok önemli. Köprüler, özellikle geçmişi ve geleceği birbirine bağlar. Türkiye, bölgenin refahı ve istikrarı için çok önemli bir ülke."

"Yeni köprüler inşa etmek istiyoruz"

Dünya Petrol Konseyi Başkanı Dr. Jozsef Toth da harika bir hafta geçirdiklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kongrede mükemmeliyet açısından da ciddi çıtalar aşıldığını vurgulayan Toth, "Çok kaliteli bir kongre geçirdik. Gelecek yıllarda yapılacak iş birliği için de müthiş bir fırsattı. Önümüzdeki yıllarda yeni köprüler inşa etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Petrol Kongresi Türk Milli Komitesi Başkanı ve TP Genel Müdürü Besim Şişman ise Türkiye'nin bu etkinlik için uzun süre çalıştığını belirterek, "Türkiye, diplomatik bir vizyona sahip olması sayesinde anahtar bir ülke. Türkiye her zaman barış ve diyalogdan yana olmuştur. Bu 22. WPC'nin arkasındaki felsefedir." dedi.

ABD'den Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner ise Türkiye Milli Komitesi'nin müthiş bir iş çıkarttığını belirterek, "Mükemmel bir kongre düzenledi. İçerik açısından da başından sonuna çok verimli bir kongreydi. Çıtayı çok yükseğe çıkarttınız. Bu da mükemmeliyet anlamına gelmektedir." diye konuştu.

Houston'ın 23. Dünya Petrol Kongresi düzenlemesi için seçilmesinin, kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Turner, şunları kaydetti:

"2020'de Houston'a geldiğinizde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. WPC'yi dünyanın gurur duyduğu şekilde düzenlemeye çalışacağız. Hem kalbimizi hem ruhumuzu sizinle karşılamaya çalışacağız. Öyle bir kongre düzenleyeceğiz ki ailelerinizle de gelip hoş vakit geçirebileceksiniz."

Amerika Milli Komitesi Başkanı Galen Cobb da Türkiye'nin açılıştan kapanış törenine kadar müthiş bir iş çıkarttığını belirterek, programın çok iyi olduğunu söyledi.

Kongreye ilişkin detaylar

Petrol ve doğal gaz endüstrisinin olimpiyatları olarak bilinen kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirildi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, son 1-1,5 asırdır güçlü ülke olmanın yolunun enerji kaynaklarına sahip bulunmaktan veya bunlar üzerinde söz sahibi olmaktan geçtiğini kaydederek, "Bununla birlikte küresel çatışmaların merkezinde yer alan enerji kaynakları ve yolları üzerinde hakimiyet kurma çabalarının çoğu zaman iç çatışmalar, darbeler ve işgallerle sonuçlandığını görüyoruz. Var olduğu coğrafyalarda zenginliğin ve refahın kaynağı olması gereken petrol ve doğal gazı ne yazık ki daha çok savaş, kan ve göz yaşı ile birlikte anmak zorunda kaldık. Biz Türkiye olarak en başından beri, bu kaynakların insanlığın huzur ve refahına katkı sağlayacak şekilde kullanılması gerektiğini savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kongreye Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un yanı sıra çok sayıda ülkenin enerji ve petrol bakanları da katıldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, Uluslararası Enerji Ajansı (EIA) İcra Direktörü Farih Birol ve çeşitli uluslararası örgütler ve düşünce kuruluşlarının üst düzey temsilcileri sektöre ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Ayrıca, aralarında Shell, BP, ExxonMobil, Chevron, Total ve Statoil gibi önde gelen enerji firmalarının üst düzey yöneticileri, politika yapıcılar, karar vericiler ve kanaat önderleri, çeşitli panellerde değerlendirmeler yaptı.

Kongrede öne çıkanlar

Kongre kapsamında, Dünya Petrol Konseyi Başkanı Jozsef Toth tarafından, aynı zamanda enerji şirketi ExxonMobil'in eski başkanı ve CEO'su olan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a, WPC'nin kurucusu Thomas Dewhurst adına verilen "Dewhurst Ödülü" takdim edildi.

Bakan Albayrak, kongre çerçevesinde, Tillerson ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak başta olmak üzere, bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi.

İstanbul'a gelen bakanlar ve sektör temsilcilerini ayrı ayrı kabul eden Albayrak, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kongre kapsamında yürüttüğümüz enerji diplomasisi ile Türkiye'nin enerjide 'anahtar' ülke konumunu güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Albayrak, İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz ile de bir araya geldi. Steinitz, Albayrak ile iki ülke arasındaki doğal gaz boru hattının inşa sürecini görüştüklerini belirterek, "Dört tur görüşmenin ardından, aramızdaki görüşmeleri hızlandırmaya ve bu yıl sonundan önce Türkiye ve İsrail arasındaki boru hattının inşa edilmesini sağlayacak hükümetler arası çatı anlaşmayı tamamlamaya karar verdik." dedi.