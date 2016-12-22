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22 Aralık altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 127,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 855,00 lira oldu.

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22 Aralık altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 127,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 855,00 lira oldu. 
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: 
 
  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 128 128,2 127,6 127,8
Cumhuriyet Ata Lira 843 858 840 855
22 Ayar Bilezik(Gr.) 116,5 120,5 116 120
Lira(Tam) Ziynet 824 841 821 838
Yarım Ziynet 412 421 410 420
Çeyrek Ziynet 206 211 205 210
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, gram altın
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