21 milyon araç denetlendi, 104 bin adet ceza kesildi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığın 2018 yılı bütçesi görüşmelerinde milletvekillerine dağıtılan "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2017" adlı kitapta, bakanlığa bağlı 77 Yol Kenarı Denetim İstasyonları ile seyyar kantarlarda gerçekleştirilen denetimlere yer verildi.

Buna göre, ekipler tarafından 1 Ocak 2017 ile 30 Eylül 2017 arasında 21 milyon 743 bin 852 araç kontrol edildi, kurallara uymayanlara 104 bin 274 adet idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

Yapılan denetimlerle sektör faaliyetlerinin yasal ve teknik kurallara uygun gerçekleştirilmesi ve karayolu taşımacılık sektöründe haksız rekabetin önlenmesinin sağlandığı anlatılan kitapta, böylece karayollarının ömrünün uzatıldığı, karayolu bakım-onarım maliyetlerinin azaltıldığı, trafik gu¨venliğine ve çevrenin korunmasına katkı sağlandığı, araç amortisman ve işletme giderlerinin düşürüldüğü vurgulandı.

Kitaba göre, 2011 ile 2016 yılları arasında denetlenen araç sayıları ile mevzuata aykırı davrananlara kesilen idari para cezası karar tutanağı sayısı şöyle:

YILLAR ARAÇ SAYISI İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAĞI SAYISI

2011 10.363.497 128.643

2012 16.053.723 170.104

2013 32.513.337 166.507

2014 35.140.649 145.105

2015 34.442.698 141.384

2016 37.071.302 212.705

Kaynak: AA