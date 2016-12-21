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21 Aralık altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 128,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 858,00 lira oldu.

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21 Aralık altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 128,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 858,00 lira oldu. 
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: 
 
  SALI   ÇARŞAMBA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 128 128,2 128 128,2
Cumhuriyet Ata Lira 843 858 843 858
22 Ayar Bilezik(Gr.) 116,5 120,5 116,5 120,5
Lira(Tam) Ziynet 824 841 824 841
Yarım Ziynet 412 421 412 421
Çeyrek Ziynet 206 211 206 211
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, cumhuriyet altını, gram altın
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