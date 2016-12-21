21 Aralık altın fiyatları

Dün yurt içinde dolar kurundaki dalgalanmaya bağlı olarak 127,5-129,5 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,7 azalışla 128,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün uluslararası piyasada ons fiyatının ve döviz kurlarının sakin seyrinin etkisiyle dar bant içinde hareket ederek saat 10.45 itibarıyla 128,2 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 212, Cumhuriyet altını 864 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise geçen haftanın ikinci yarısından itibaren 1.125 - 1.140 bandı içindeki dalgalı seyrini bugüne de taşıdı ve şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.137 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Finans Analisti İslam Memiş, 2016 yılının en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olan altının, yılın son haftalarında yatırımcılar tarafından talep görmediğine dikkati çekiyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta faiz artırması ve 2017'ye ilişkin faiz artırım beklentilerinin 2'den 3'e çıkmasının en çok altını olumsuz etkilediğini dile getiren Memiş, altının ons fiyatının 1.221 dolar seviyesinden başlayan toparlanma isteğinin kalıcı olmayabileceğini kaydetti.

Memiş, altının ons fiyatında yaşanan tepki yükselişlerinin kalıcı olabilmesi için 1.140 dolar üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerektiğine değinerek "Altının ons fiyatında yurt dışındaki Noel tatillerinden dolayı yükseliş yönünde bir beklentimizin olmadığını belirtmek isteriz. Küresel piyasalarda yatırımcılar yıl sonu pozisyonlarını dolar olarak kapattığından altının ons fiyatı üzerindeki satış baskısı devam edebilir." dedi.

Bugün altının ons fiyatının 1.129-1.139 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini beklediğini belirten Memiş, altının gram fiyatının ise 128-129 lira bandında dalgalı bir seyir izleyebileceğini öngördü. AA