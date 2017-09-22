Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Rize'de 207 milyon liralık 16 tesisin temeli atılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile 24 Eylül Pazar günü İsmail Kahraman Kültür Merkezinde düzenlenecek toplu temel atma törenine katılacağı belirtildi.

Açıklamada, törende Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün dere ıslahları ve taşkın koruma amaçlı 14 tesisi, Orman Genel Müdürlüğünün ağaçlandırma ve ormancılık projesi kapsamında yapılacak tesisi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce inşa edilecek tesisin temelinin atılacağı ifade edildi.

Toplu temel atma töreninde 207 milyon lira yatırım bedelli 16 tesisin temelinin atılacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Törende 10 aileye Orköy sertifikası verecek Bakanlar Eroğlu ile Bak, likapa, Trabzon hurması, ceviz, incir, yaban elması ve karayemiş türlerinden oluşan toplam 2 bin 500 fidanı da vatandaşlara ücretsiz dağıtacak. Temeli atılacak tesislerle Rize şehir merkezi, 3 ilçe, 10 mahalle, 17 köy ve 2 bin 680 dekar arazi taşkınlardan korunacak. Ayrıca ormancılık projeleri ile Rize'de ağaçlandırma yapılacak ve ormanların bakımı sağlanacak. Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca 26 Şubat 2013 ve 10 Ekim 2016 tarihlerinde Rize'ye verdiği 424 milyon liralık 56 müjdeye ilave olarak 89 milyon lira yatırım bedeline sahip 14 müjde daha verecek. Böylece son 4 yılda Rizelilere toplam 513 milyon liralık 70 müjde vermiş olacak."

Açıklamada, müjdeler arasında taşkın koruma tesisleri, bal ormanı, ormancılık çalışmaları ile 3 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu da bulunduğu kaydedildi.