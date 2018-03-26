2023'te Türkiye'nin otoyol ağı 5 bin kilometreyi aşacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçen yıl temeli atılan 2 bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en büyük projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, 18 Mart 2022'de hizmete açmak için bütün çalışmaları yürüttüklerine söyledi.

Arslan, 68. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda ulaşılabilirliğin en önemli ölçüt haline geldiği bir dönem yaşandığını belirtti. Arslan, ulaşılabilirliğin yaşam kalitesini artırdığı gibi her bakımdan rekabet edebilme gücü de sağladığını ifade etti.

Taşımacılığın neredeyse yüzde 90'ının karayoluyla yapıldığını vurgulayan Arslan, bu durumun karayolu sektörü ve karayolları teşkilatlarını önemli kıldığını aktardı.

Bakan Arslan, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişiminin lokomotifi olan yolları yüksek standartlara ulaştırmak için çalışan karayolları teşkilatının sorumluluğunda 67 bin 620 kilometrelik yol ağının bulunduğuna dikkat çekti. Arslan, yolların 40 bin 728 kilometresinin sathi kaplama, 23 bin 559 kilometresinin bitümlü sıcak karışım kaplama olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak yürüttükleri önemli projeler hakkında bilgi veren Arslan, İstanbul-İzmir arasını yaklaşık 3,5 saate indirecek projenin 2019'da bitirilmesinin planlandığını söyledi.

Ahmet Arslan, geçen yıl temeli atılan 2 bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en büyük projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 18 Mart 2022'de hizmete açmak adına bütün çalışmaları yürüttüklerine işaret ederek, "Düşmana geçit vermeyen ve vermeyecek Çanakkale, dosta, sürücülere ve insanımıza konforlu bir geçiş sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"2023'te otoyol ağını 5 bin kilometrenin üzerine çıkaracağız"

Bakan Arslan, 2023'te otoyol ağını 5 bin kilometrenin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, Halil Rıfat Paşa'nın karayolcuların mottosu haline gelen "gidemediğin yer senin değildir" ifadesini artık "konforlu ve yüksek standartlı bir şekilde gidemediğin yer senin değildir" anlayışına değiştirdiklerini anlattı. Arslan, bugün itibarıyla 26 bin kilometreliği aşan bölünmüş yol ağına dünyanın inanamadığını belirtti.

Bölünmüş yollar sayesinde, kafa kafaya çarpışmalardan meydana gelen trafik kazalarını da önemli oranda azalttıklarını vurgulayan Arslan, son 15 yılda araç sayısı yüzde 149 artarken, 2016 yılı verilerine göre kaza yerinde hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 30'luk azalma olduğunu dile getirdi.

"2 yıl içinde 81 ili bölünmüş yolla bağlayacağız"

Bölünmüş yol ağıyla birbirine bağlı il sayısının 6'dan 76'ya yükseltildiğini aktaran Arslan, 2 yıl içinde 81 ilin tamamını bölünmüş yolla birbirine bağlayacaklarını ifade etti.

Ulaştırma Bakanı, son teknolojiyi kullanarak her geçen gün bir yenisi daha eklenen yollar, geçitler ve tünellerle insanları kolayca birbirine kavuşturduklarını belirterek, son 15 yılda yapılan çalışmaların, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanların yaklaşık 3 katı olduğunu vurguladı.

Dağların eteklerinden, vadilerin tabanından dolanmak yerine dağı delip, vadiyi köprülerle geçmek, bu sanat yapılarını bölünmüş yolların, otoyolların birer parçası olarak inşa etmenin ulaşımda bir devrim olduğunu aktaran Arslan, 2023'e kadar toplam bölünmüş yol ağını 33 bin 250 kilometreye ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Hedef modern karayolu ağının tesis edilmesi"

Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal da ülkenin karayolu altyapısının yapım, bakım ve işletmesinden sorumlu kuruluş olduklarına dikkati çekti. Kartal, hedeflerinin diğer ulaşım sistemleri ile uyumlu, güvenli, konforlu, ekonomik, çevreye duyarlı, uluslararası ulaşım koridorlarıyla bağlantılı, modern bir karayolu ağının tesis edilmesi ve korunması olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA