2018'in son 3 ayında 2500 engelli atanacak

Bakan Sarıeroğlu, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Keçiören Ihlamur Kasrı'nda düzenlenen "2002'den 2023'e Engelsiz Türkiye" etkinliğine katıldı.

Ankara İl Başkanlığı Engelliler Koordinasyon Merkezinin çalışmalarıyla tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Sarıeroğlu, merkez çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

"Biliyorsunuz gönüllerimiz bir, baktığımız yön bir, hepimiz ülkemizin geleceği için güzel duygular içindeyiz." diyen Sarıeroğlu, 16 yıldır engellilerin hayatın her alanında etkin olmaları için çok büyük çalışmalar ortaya koyduklarını söyledi.

“İstihdam edilen engelli sayımızı 10 kat artırdık”

Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Bugün artık engelli kardeşlerimizin yüzü gülüyor. Bundan sonraki dönemde bugüne kadar yaptıklarımızın fazlasını yapmak için omuzlarımızda çok fazla sorumluluk olduğunu biliyoruz. Geçmişten miras kalan bütün sorunları çözmek için 16 yıldır çalıştık. Belli bir aşamaya getirdik. Bugün engelli kardeşlerimiz tüm engelleri aşarak bizleri gururlandıran çok önemli başarılara imza atıyorlar. Çok daha fazlasını sizlerle beraber el ele gönül gönüle önümüzdeki dönemde de yapmayı sürdüreceğiz. Her alanda devrim niteliğinde düzenlemeler yaptık. İstihdamla ilgili önemli adımları hayata geçirdik. 2002'de kamuda istihdam edilen engelli sayımız 5 binlerde iken bugün 10 kat daha artırmış durumdayız ve 55 bin rakamına geldik."

“Yılın son 3 ayında yine bir 2 bin 500 engelli atamamızı gerçekleştireceğiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak üzerinde en fazla odaklandıkları konunun istihdam olduğuna değinen Sarıeroğlu, bu alanı daha fazla açmak istediklerini belirtti.

Bakan olduğunda gerçekleştirdiği ilk faaliyetinin engellilerin ataması olduğunu hatırlatan Sarıeroğlu, "Güzel bir başlangıç yapmıştık. O gün bir söz vermiştik, 'kontenjan sayılarını daha da artırmak için gayretimizi ortaya koyacağız' demiştik. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu'nda bir sunum yaparak üzerine 5 bin kadro ihdası ile ilgili 2018 yılında kararımızı çıkardık. Geçtiğimiz ay içerisinde Sayın Başbakanımızın katılımı ile 2 bin 500 kardeşimizin atamasını yaptık. İnşallah yılın son 3 ayında yine bir 2 bin 500 engelli atamamızı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

“Titizlikle uygulanan bir sınav sistemimiz var”

Bakan Sarıeroğlu, geçtiğimiz haftalarda Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavını (EKPSS) yaptıklarını hatırlatırken, bu konuda dünyada tek örnek olduklarını söyledi.

Sarıeroğlu, "27 farklı alanda hiçbir ülkede olmayan hassasiyetle, titizlikle uygulanan bir sınav sistemimiz var. Başarıyla tamamlandı. İnşallah bu sonuçlarla birlikte eğer ki 4 sene içerisinde girdiği bir başka sınavda varsa en yüksek hangisinden puan aldıysa atamamızı o puana göre gerçekleştireceğimiz düzenlememizi de hayata geçirdik." dedi.

"380 bin engellinin işe yerleşmesine aracılık ettik"

Engellilerin ailelerine yönelik bakım destekleri ve diğer düzenlemelerden de bahseden Sarıeroğlu, İŞKUR'un 16 yıldır 380 bin engelliyi işe yerleştirmesine aracılık ettiklerini de dile getirdi.

Girişimcilik desteğini 50 bin liraya çıkardıklarını vurgulayan Bakan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Bir istihdam paketi hazırladık şu an hayata geçti. Burada da özel sektörü daha fazla engelliyi istihdam etmeleri konusunda cesaretlendirici önemli adımlarımızı bu paketimizin içine koyduk. Gelecek hafta yine bir çok özel sektör firmasına örnek olacak, çok güçlü bir işbirliği anlaşmamızı yine ülkemizin önde gelen topluluklarından biriyle bakanlık olarak gerçekleştireceğiz. 16 yıldır, 81 milyon vatandaşımızın geleceğe daha umutla bakması için aydınlık bir Türkiye için güçlü büyük bir Türkiye için kadın erkek, genç yaşlı, engelli, işvereni işçisi tüm toplum kesimlerimizle ilgili çabamızı biliyorsunuz. Bundan sonra da tüm vatandaşlarımızın hayat standartlarını artırmak için daha fazla gelir, daha fazla refah için var gücümüzle ilk günkü heyecanımızla çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar milletimizi üzüntüye sokacak adımı atmadık. Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la inşallah durmayacağız, yola devam edeceğiz."

Bakan Sarıeroğlu, Anneler Günü'nü de kutladı.

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da yaklaşan ramazan ayınının hayırlara vesile olmasını diledi.

Organizasyonu gerçekleştiren il teşkilatına teşekkür eden Tuna, AK Parti ile beraber engellilerin sorunlarını çözmeye yönelik ciddi adımlar atıldığını belirtti.

Tuna, "Engellilerin normal hayatını sürdürmelerini sağlamak bizim için bir imtihandır. Onların normal hayatlarını sürdürmeleri için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. El ele vererek inşallah şartlarımızı daha iyi hale getireceğiz." dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, engellilerin toplumun birer parçası olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin sosyal bir devlet olduğunu vurgulayan Ak, "Ancak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kadar sosyal devletin ne demek olduğunu bilmezdik. Sayın Cumhurbaşkanımızla devletimiz, artık engellinin dostu oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA