2018'de ihracat rekor kırmaya devam edecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Ekonomi Bakanlığı ile olan istişare toplantısına katıldı. Dünyanın çok hızlı değiştiğini anlatan Zeybekci, Türk sanayicisinin de bu değişime ayak uydurduğunu söyledi.

Devlet ile sanayicinin birlikte çalışmasının önemine işaret eden Zeybekci, bu çerçevede bakanlık yetkililerinin her hafta sonu Türkiye'nin her ilinde sanayici ve iş adamları ile bir araya geldiğini, sanayicinin sorunlarına çözüm üretme gayretinde olduklarını anlattı.

Aynı kutsal mücadelenin sanayiciler tarafından da yapıldığının ve yapılacağının altını çizen Zeybekci, Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşı kazandıktan sonra ekonomiye ve üretime verdiği önemi anımsatarak, "Hayatta En Hakiki Mürşit ilimdir" sözüne atıfta bulundu.

Zeybekci, özel sektörün Türkiye ekonomisi için önemine dikkati çekerek, dünyanın aynı hızla değişmeye devam edeceğini, Türkiye'nin de bu dünyada hak ettiği yeri alacağını söyledi.

"2018'de ihracatımız rekor kırmaya devam edecek"

Bakan Zeybekci şunları söyledi:

"157 milyar dolarlık rakamları geride bıraktık, 158 milyar doları konuşuyoruz. Mart sonu itibarıyla 150 milyar dolarlı rakamları bırakacağız, 160 milyar dolarlı rakam konuşacağız. 2018'de ihracatımız rekor kırmaya devam edecek. Şu an ordumuzun kullandığı savunma ihtiyaçlarımızın çok büyük kısmını artık, yüksek niteliklerle üretebiliyoruz ve ihracat yapabiliyoruz. 2017 yılında savunma sanayi ihracatımız 7 milyar dolar seviyesinde. Bu çok hızlı şekilde 10 milyar ve daha ilerisine geçecek. Türkiye şu an dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemlerine sahip. Dünyanın sanayileşmiş hemen her ülkesinden Türkiye'de yatırım yapmakla ilgili girişimler var."

Şu an özel sektör eliyle Türkiye'nin kendi devlerini yarattığını ve yaratmaya devam edeceğini aktaran Zeybekci, Türkiye'ye devasa yatırımların geleceğini söyledi.

"2018'de yatırımlarda, büyümede özel sektörün yatırım tutarı bize çok önemli destek verecek"

"2017 yılı büyümesi, dördüncü çeyrek sonunda yüzde 7'nin de bir tık üzerinde olacak." diyen Zeybekci, ihracat rakamlarında gelinen nokta hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen ihracatını yüzde 10'un üzerinde artırdığını anımsatarak şunları söyledi:

"Büyümesinin tam yarısını Türkiye ihracat ve yatırımlardan, üretimden elde etti, ideal bir büyüme trendi de elde etti. 2017 yılında Ekonomi Bakanlığı olarak verdiğimiz teşvik belgelerinde 2016 yılına göre, parasal olarak yüzde 81 artış sağladık. 2018'de yatırımlarda, büyümede, özel sektörün yatırım tutarı bize çok önemli destek verecek."

Bakan Zeybekci, bakanlığın üretime dokunması gerektiğinin altını çizdi ve bu çerçevede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"40'ın üzerinde il bitti, yaz sıcakları başlamadan tüm Türkiye'yi bitireceğiz. Tüm Türkiye'yi dolaşıp, tüm Türkiye'ye istişare ile karar aldırıp, hükümete uygulatmak hedefindeyiz. Dünya çok hızlı değişiyor, geçen seneki doğrularımız şu an farklı hale geldi. Geçen seneden bu yana e-ticaretin kendi içindeki büyümesi yüzde 16 seviyesinde. Dünya ticaretinden aldığı pay gelişmiş ülkelerde yüzde 10'lar, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 7'ler seviyesinde.

"Kredi Garanti Fonu çok daha etkin şekilde, kalıcı olarak finans ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek"

Kredi Garanti Fonu'nun çok daha etkin şekilde, kalıcı olarak finans ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini bildiren Zeybekci, sanayi ve üretim kuruluşlarının yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi.

Kalkınma Bankası konusunda değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi'ni kurgularken Varlık Fonu'nu da bunu destekleyen bir enstrüman olarak tasarladık. Bunun en önemli kalemlerinden biri de Kalkınma Bankası. Türkiye'nin kendi devini yaratmak için, gerektiği yerde 3-4 enstrümanı birlikte kullanarak, gerektiği yerde müdahale ederek, ortak olarak, çok uzun vadeli neyin desteklenmesi gerekiyorsa desteklenecek. Bu konuyu konuştuğumuzun bilinmesi için söylüyorum, yakın sürede bununla ilgili bir çözümle sizin huzurunuza gelineceğinin bilinmesini istiyorum. Türkiye'nin gençleri o kadar güzel şeyler konuşuyorlar ve tartışıyorlar ki. Artık Türkiye'nin şehirlerinde bu gençlerin ürettiği akıllı sistemleri üreten şirketler var. Gençlerimize güveniyoruz."

"Türkiye kendine tehdit oluşturan hiçbir şeye seyirci kalamaz"

Türk milletinin karakterinin, genetiğinin bağımsızlık olduğuna dikkati çeken Zeybekci,Türk milletinin hiçbir alanda bağımlı olamayacağını dile getirdi.

Bağımlı olduğunda herşeyin bozulduğunu belirten, her alanda Türkiye'nin bağımsız olması gerektiğini ifade eden Zeybekci, bağımsızlıkla ilgili verilen mücadele kapsamında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün Türkiye'nin güneyinde, Suriye'de, Afrin'de, Fırat Kalkanı operasyonunda veya diğer tüm alanlarında terörle mücadele eden tüm yavrularımıza Allah'tan yardım, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye kendine tehdit oluşturan hiçbir şeye seyirci kalamaz ve ona uzun vadede hayat hakkı tanıyamaz. Biliriz ki bizi tehdit eden herhangi bir unsur bir süre sonra başımıza bela olacaktır. Biliyoruz ki, onları yerinde, oralarda yok etmediğimiz sürece Osmaniye'de, Adana'da, Mersin'de, Trabzon'da, Tunceli'de, Van'da, Giresun'da, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de görürüz onları.

Kaynak: AA