2018 yılının pasaport harçları belli oldu

Yılbaşından itibaren pasaport harçlarında yüzde 14 virgül 47 oranında artış yapıldı.

Belirlenen yeni artış ile birlikte 6 aylık pasaport ücreti 137 buçuk lira olacak.

Bir yıllık pasaport harç bedeli 201 lira 30 kuruş, 3 yıllık pasaport harç bedeli ise 465 buçuk lira olacak.

4 ila 10 yıllık pasaport harç bedeli ise yeni düzenleme ile 657 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Yeni pasaport harç bedelleri, yılbaşından itibaren geçerli olacak.

Yeni yılla birlikte bütün pasaport işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Kaynak: TRT Haber