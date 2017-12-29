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Buradasınız : » » 2018 yılında uygulanacak asgari ücret açıklandı

2018 yılında uygulanacak asgari ücret açıklandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün dördüncü kez toplandı. Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu 2018'de uygulanacak asgari ücreti açıkladı.

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2018 yılında uygulanacak asgari ücret açıklandı

Milyonlarca çalışanın asgari ücret zammı için bekleyişi sona erdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün dördüncü kez toplandı.

Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu 2018 yılında uygulanacak asgari ücreti açıkladı.

2018 yılında ödenecek asgari ücret yüzde 14,2 artışla net bin 603, brüt 2 bin 29 lira oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Asgari ücret desteğimizi 2018 yılında da sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Ayrıntılar gelecek

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