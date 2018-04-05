4. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kültür Bakanları Konseyi Bakanlar Konferansı'na katılmak için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'nin 2018 yılındaki turizm beklentilerini, Türkiye-Bosna Hersek arasındaki kültür, sanat ve turizm iş birliğini değerlendirdi.

"Tüm zamanların rekorlarını kıracağız"

2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle beraber Türkiye turizminde problemler yaşandığını aktaran Yayman, ancak Türkiye'nin geçen sene ayağa kalktığını, 2018 yılının ise "koşma yılı" olacağını söyledi.

Yayman, şu an rezervasyonların 2014 yılı rakamlarının üstünde olunduğuna dikkat çekerek, "Bu demektir ki, bu sene inşallah 2014 rakamlarının üstünde bir rakam olacak. Ben diyorum ki, 2018 yılı Türk turizminin altın yılı olacak. Rekorların kırıldığı sene olacak. Bu sene tüm zamanların rekorlarını kıracağız" dedi.

"Dünyanın en çok turist ağırlayan 6. ülkesi konumundayız"

Türkiye'nin, dünyanın en büyük turizm ülkesi olduğunu ve en çok turist ağırlayan 6. ülke konumunda bulunduğunu kaydeden Yayman, dünyanın en büyük açık hava müzesi olan Türkiye'nin eşsiz bir tabiatı ve tarihi olduğunu ifade etti.

"Cumhuriyetimizin 100. yılında 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir bekliyoruz"

Yayman, Türkiye'nin Frigler, Lidyalılar, Hititler, Romalılar, Selçuklular, Persler ve Osmanlıların yaşadığı bir ülke olduğunu anımsatarak, "Turizmde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüze koyduğu bir hedef var. Cumhuriyetimizin 100. yılında 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir bekliyoruz" diye konuştu.

"Türkiye ile Bosna Hersek arasında köklü ve tarihsel ilişkiler var"

Yayman, Türkiye ile Bosna Hersek arasında çok köklü ve tarihsel ilişkiler olduğunu kaydederek, coğrafi olarak uzak olsalar da iki ülke halkları arasında kalplerin ve duyguların birbirine çok yakın olduğunu, iki ülke arasında tarihdaşlık ve kaderdaşlık bulunduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki en kalıcı ilişkinin tarihi, kültürel ve sanatsal ilişkiler olduğunu ifade eden Yayman, "Çünkü bizim işimiz yol yapmak, köprü yapmak değil. Bizim işimiz kalpler arasında, insanlar arasında köprüler kurmak. Kültür, sanat, dostluk ve barış köprüleri kurmak. Bunun için buradayız" dedi.

"Türkiye'den daha fazla insanın Bosna Hersek'e gelmesini istiyoruz"

Yayman, Bosna Hersek'in büyük bir turizm, ticaret ve tarım potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek, Bakanlık olarak iki ülke arasındaki turizmin daha fazla geliştirilmesini, Bosna Hersek'ten daha fazla insanın Türkiye'ye, Türkiye'den de daha fazla insanın Bosna Hersek'e gitmesini istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA