2018 yılı bütçe hazırlık çalışmaları başladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen genel yazı ile 2018 yılı bütçe çalışmaları başladı.

Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan Bakan Ağbal imzalı yazı ve bilgilendirmeye göre, Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan'ın idarelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlanabilmesi amacıyla, 2018-2020 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarına başlandı.

Kamu idarelerinin öncelikle Orta Vadeli Mali Plan ekindeki tavanlara esas olmak üzere, 2018-2020 dönemine ait hizmet öncelikleriyle hedefleri doğrultusunda ödenek ihtiyaçlarını ve gelir tahminlerini içeren bütçe tekliflerini, 2018-2020 dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağı'nda belirtilen genel ilkeler ve standartlar çerçevesinde, 10 Temmuz 2017 tarihine kadar e-bütçe sisteminden Bakanlığa iletmeleri gerekiyor.

Kamu idareleriyle bütçe görüşmeleri, alınan teklifler çerçevesinde, OVP'nin yayınlanması öncesinde Bakanlıkça belirlenecek ve ayrıca ilan edilecek takvime göre yapılacak.

Kamu idareleri, OVP ve Orta Vadeli Mali Plan'ın yayınlanmasını takiben bütçe tekliflerini, bütçe çağrısı ve ekindeki rehbere uygun olarak en geç eylül sonuna kadar e-bütçe sistemine girecek. Teklifler, aynı süre içinde yetkilileri tarafından imzalanacak yazıyla Bakanlığa gönderilecek.