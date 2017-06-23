Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "2017'ye güçlü bir başlangıç yaptık ve bütün tahminleri altüst ederek Türkiye yüzde 5'lik büyüme oranlarını yakaladı." dedi.

Tüfenkci, çeşitli temaslarla bulunmak üzere geldiği Malatya'da Darende Belediyesi Sanat Atölyesi kursiyerlerinin çini ve seramik sergisinin açılışına katıldı.

Daha sonra Yeşilyurt Dini Hizmetler Vakfı Karslı Hoca Medresesi'ni ziyaret eden Tüfenkci, Yeşilyurt Belediyesince düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Belediye çalışanlarına hizmetlerden dolayı teşekkür eden Tüfenkci, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'u hep beraber yaşadık. Gerçekten Türkiye olarak zor zamanlardan, imtihanlardan geçtik. Baktığımızda bu terör örgütünün Türkiye'de yaşayan her bir ferdine ödetmiş olduğu şu veya bu bedel var. Biz Rabb'imize dua ediyoruz ve o yönde gayret gösteriyoruz ki Allah böyle bir felaketi, bu tip hainleri bu ülkenin başına bir daha getirmesin."

Bülent Tüfenkci, Doğanşehir ilçesinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis aracına yapılan silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Serdal Toprak ve Şırnak 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı Akdizgin üs bölgesine terör örgütü mensubu bir grup tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Barış Aybek'in ailesine taziye ziyaretinde de bulundu.

"2017'ye güçlü bir başlangıç yaptık"

Muhtarlarla da bir araya gelen Tüfenkci, buradaki konuşmasında, Türkiye'yi kalkındırmak için gece gündüz demeden koşturduklarını söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin ekonomik anlamda zor zamanla geçirdiğini ve ekonomik terörle karşı karşıya kaydığını anlatan Tüfenkci, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ama Allah'a hamdolsun 2016'yı en az zararla atlatarak kimsenin de beklemediği bir büyüme oranını yakaladık ve Türkiye'yi 2,9 oranında büyüttük. 2017'ye güçlü bir başlangıç yaptık ve bütün tahminleri altüst ederek Türkiye yüzde 5'lik büyüme oranlarını yakaladı. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ettiğimizde Türkiye'nin refahını da artırmaya devam edeceğiz."

Yeni Malatyaspor'un iftarına katıldı

Bakan Tüfenkci, Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünce Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftara katıldı.

Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, takımın Süper Lig'e çıkmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Futbolun herkesin anladığı, bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettiği bir alan olduğunu ancak çok az kişinin elini taşın altına koyduğunu aktaran Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Ama siz hizmet aşkıyla yola devam ederseniz bu noktada başarılar da kendiliğinden gelir. İşte yönetimimiz, futbolcular, teknik direktörümüz iyi niyetle çalıştıkları için Allah da onlara yardım etti. Hatta hepimiz şahidiz birçok hafta diğer takımlar 'Lütfen Malatya şampiyon olsun' diye hareket etti ve sonuçlar bizim lehimize geldi. Dolayısıyla iyi niyet her şeyin başında gelir."

Tüfenkci, Yeni Malatyaspor'un şehrin ortak paydası olduğunu anlatarak takıma daha çok sahip çıkılması ve maçlarda stadyumun doldurulması gerektiğini ifade etti.

Malatya Valisi Mustafa Toprak da Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de de başarısını sürdüreceğine inandığını söyledi.