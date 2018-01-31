2017'de Türkiye'nin turizm geliri arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılına ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre turizm geliri IV. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %27,7 artarak 6 milyar 109 milyon 187 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %77,7’si yabancı ziyaretçilerden, %22,3’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 59 milyon 897 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 49 milyon 290 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm geliri 2017 yılında bir önceki yıla göre %18,9 artarak 26 milyar 283 milyon 656 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %77,4’ü yabancı ziyaretçilerden, %22,6’sı ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Bu yılki gelirin 21 milyar 461 milyon 603 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 822 milyon 53 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 741 dolar oldu



Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 687 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 978 dolar oldu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; kişi başına ortalama harcama 681 dolar, yabancıların ortalama harcaması 630 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 903 dolar oldu.

Turizm geliri ve gideri, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2017

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %23,1 arttı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2017 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %23,1 artarak 8 milyon 248 bin 929 kişi oldu. Bunların %83,2’sini 6 milyon 861 bin 894 kişi ile yabancılar, %16,8’ini ise 1 milyon 387 bin 35 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre %23,1 artarak 38 milyon 620 bin 346 kişi oldu. Bunların %83,1’ini 32 milyon 79 bin 527 kişi ile yabancılar, %16,9’unu ise 6 milyon 540 bin 819 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %53,2 arttı



Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %53,2 artarak 1 milyar 334 milyon 340 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 153 milyon 599 bin dolarını kişisel, 180 milyon 740 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; turizm gideri, geçen yıla göre %1,7 artarak 5 milyar 137 milyon 244 bin dolar oldu. Bunun 4 milyar 95 milyon 120 bin dolarını kişisel, 1 milyar 42 milyon 124 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2016 yılı IV. çeyreğine göre %21,4 arttı



Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %21,4 artarak 2 milyon 180 bin 457 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 612 dolar olarak gerçekleşti.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre %12,6 artarak 8 milyon 886 bin 916 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 578 dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: TRT Haber