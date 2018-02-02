2017'de beyaz et ihracatı yüzde 48 arttı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ'nin temel atma törenine katıldı.

Buradan konuşan Bakan Zeybekci, temeli atılan tesisin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Türkiye'nin, dünyada birçok alanda "1 numara" olduğunu, olmaya da devam edeceğini söyledi.

Zeybekci, ekonomik gelişmelerle ilgili bilgi vererek, "2017'de, beyaz et ihracatımızda, 2016'ya göre yüzde 48 artış yaşamışız. Bunlara belki Türkiye'de alıştık. Dünyada böyle artışları gören ülkelerde yer yerinden oynar." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim güçlü muhalefete ihtiyacımız var"

CHP'nin muhalefet anlayışını eleştiren Zeybekci, "Geçenlerde anamuhalefet patisinin Meclis Grup Başkanvekili, anlattık anlattık, diyecek bir şey bulamadı ve en sonunda dedi ki 'Ne yaparsanız yapın, dünyanın en muhteşem işlerini bile yapsanız, size asla teşekkür etmeyeceğiz.' Maalesef böyle bir muhalefet anlayışımız var." ifadesini kullandı.

Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu artık iktidara muhalefet değil millete muhalefet aşamasına gelmiş. Bizim güçlü muhalefete ihtiyacımız var. Bundan sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu kuş çift kanatla uçacak. Güçlü bir iktidar kanadı ve güçlü bir muhalefet kanadı.

Milli hassasiyetler gündeme geldiğinde, benim Mehmet'im Afrin'de destanlar yazarken, 'ama, fakat, ancak' deyip de az daha gayret etse benim oradaki Mehmet'imin destanını, vatana ihanet noktasına getirecek bir muhalefet anlayışını asla aklının kenarından bile geçirmeyecek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır' diyecek bir muhalefet anlayışı lazım bize. İnşallah onlar da bu dönemde gelecek."

Osmaniye'ye yatırımlar

Kente yapılan yatırımlara da dikkati çeken Zeybekci, şunları kaydetti:

"AK Parti döneminin bir başarı hikayesini isterseniz Osmaniye'yi gösteririm. Bugün 7 bin 200 dönüm organize sanayi bölgesine ilave olarak bir o kadar daha yeri talep ediyor. Tamamının da müşterisi ve yatırımcısı hazır. Osmaniye'nin 2002'deki ihracatı 700 bin dolar, bugün 1 milyar dolar. Türkiye böyle işte, Osmaniye gibi. Osmaniye bu coğrafyanın ortasında parlayan bir yıldız."

Şenpiliç'in yatırımları

Törende konuşan Şenpiliç kurucusu ve Onursal Başkanı Haşim Gürdamar ise 2018'in şirketin 40'ıncı kuruluş yılı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"40 yılda kaydettiğimiz mesafe, bizim olduğu kadar Türkiye’nin de başarısıdır. 40'ıncı yılımızda Şenpiliç'in doğup büyüdüğü Sakarya'dan sonra ilk kez, ülkemizin bir başka güzide şehrinde, Osmaniye'de yeni bir yatırımın temelini atıyoruz. Bizim iş adamı olarak vazifemiz, yeni yatırımlar yapmak, o yatırımın etrafındaki ekosistemi büyütmek, daha fazla insana iş ve aş fırsatı sunmaktır. Türkiye ekonomisinin 2017'de sergilediği önemli büyüme performansının sürdürülebilmesi için de yatırımların artması şart."

Konuşmaların ardından Bakan Zeybekci ve protokoldekiler, tesisin temelini attı.

AA