2017 yılında 193 milyon kişi havayolunu tercih etti

Türkiye 2017'de daha çok uçtu.

Açılan yeni havaalanları, havayolu şirketlerinin büyüyen filoları havayolu kullanımını arttırdı.

2017 yılında direk ve transit yolcuların toplamı 193 milyon 318 bin 708 oldu.

Havaalanlarından iç hat seferi yapmak için 910 bin 684 uçak kalktı. Bu uçaklar yaklaşık 110 milyon yolcu taşıdı. İç hat uçuşlarındaki artış yüzde 6.9 oldu.

588 bin 435 uçak dış hat seferi yaapmak için havalandı. Türkiye'yi dünyaya bağlayan bu uçuşlarda 84 milyona yakın yolcu taşındı. Bir önceki yıla artış oranı yüzde 17,1'i buldu.

Türk hava sahası da 2016'ya göre daha çok kullanıldı. 2017 yılında 413 binin üzerinde uçak üstümüzden dünyanın farklı yerlerine uçtu.

Artış yolcu taşımacılığıyla sınırlı kalmadı.

Kargo taşımacılığı da büyük atılım yaptı. Havalimanları yük trafiği iç hatlarda yüzde 3,9 artışla 891 bin 157 ton, dış hatlarda yüzde 12,4 artışla 2 milyon 494 bin 364 ton, toplamda ise yüzde 10 artışla 3 milyon 385 bin 522 ton oldu.

Kaynak: AA