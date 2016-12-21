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2017 yılı sürücü belgesi fiyatı açıklandı

Sürücü belgeleri, sürücü çalışma belgeleri (karneleri) ve motorlu araç trafik belgesi bedeli 117 lira olarak belirlendi.

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2017 yılı sürücü belgesi fiyatı açıklandı
Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.
 
Muhasebat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 9,30 lira ile 19 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 94 lira olacak.
 
Nüfus cüzdanları 16 lira, aile cüzdanları 86 lira, sürücü belgeleri, sürücü çalışma belgeleri (karneleri) ve motorlu araç trafik belgesi 117 lira, motorlu araç tescil belgesi 88 lira, iş makinesi tescil belgesi 85 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 5,60 lira, Mavi Kart ise 8,50 liradan satılacak.
Etiketler: sürücü belgesi fiyatı, ehliyet fiyatı, 2017 yılı değerli kağıt bedelleri
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