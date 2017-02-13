2016'da tavuk eti üretimi azaldı, yumurta üretimi arttı

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 8,2 artarak 18 milyar 97 milyon 605 bin adede yükselirken, tavuk eti üretimi de yüzde 1,6 azalarak 1 milyon 879 bin tona düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 Aralık'a ilişkin "Kümes Hayvancılığı Üretimi İstatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, geçen yıl 18 milyar 97 milyon 605 bin adet tavuk yumurtası üretildi. Üretim, bir önceki yıla göre yüzde 8,2 arttı. Türkiye'de 2016'da 1 milyar 101 milyon 572 bin tavuk, 4 milyon 663 bin hindi kesildi. Kesilen tavuk sayısı 2015'e göre yüzde 1,53, kesilen hindi sayısı ise yüzde 12,99 azaldı.

Geçen yıl 1 milyon 879 bin 18 ton tavuk eti, 46 bin 501 ton hindi eti üretimi gerçekleşti. Tavuk eti üretimi bir önceki yıla göre yüzde 1,58, hindi eti üretimi yüzde 11,8 düştü.

Aralık ayı üretimi

Tavuk yumurtası üretim miktarı, aralıkta aylık bazda yüzde 4, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 12,3 arttı. Geçen yıl aralık ayında 1,6 milyar tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,6, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,6 artışla 95 milyon oldu. Kesilen hindi sayısı bir önceki aya göre yüzde 65 artarken, Aralık 2015'e göre yüzde 9 azaldı. Kesilen hindi sayısı 592 bin adet olarak hesaplandı.

Tavuk eti üretimi, Aralık 2016'da bir önceki aya göre yüzde 9,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Bu dönemde 163 bin 337 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 13,1 artış, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 13,5 azalışla 4 bin 380 ton oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi, bir önceki aya göre yüzde 1,6, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artış gösterdi. AA