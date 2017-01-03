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2016'da palamut bolluğu yaşandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl yaklaşık 1 milyon palamut getirildi.

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2016da palamut bolluğu yaşandı
Yurt içi ve yurt dışına çeşitli su ürünlerinin gönderildiği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Balık Hali'ne 2016'da getirilen palamut sayısı 990 bine ulaştı.
 
Bandırma Balık Hali'nde 2016'da palamut bolluğu yaşandı.
 
Hale 2015'te 35 bin 600 çift palamut getirilirken geçen yıl bu rakam 1 milyona yaklaştı. Palamut sayısı, önceki yılın 14 katına çıkarak, 990 bin olarak kaydedildi.
 
Palamuttan sonra ikinci bolluk çinekopta yaşandı. Geçen yıl avlanan çinekop sayısı, önceki yıla göre yüzde 148 artarak 23 bin 280 kasaya çıktı.
 
Avlanan balık miktarı geçen yıl, önceki yıla göre istavritte 12 bin 900 kasadan 15 bin kasaya, kolyozda 3 bin kasadan 4 bin 500 kasaya çıktı, hamside 85 bin 700 kasadan 55 bin kasaya, sardalyada 63 bin 400 kasadan 45 bin 324 kasaya geriledi. Avlanan lüfer ise 5 bin 900 adetten 7 bin adede yükseldi.
 
Bolluk fiyatları düşürdü
 
Önceki yıl hal çıkış fiyatı 30 liraya varan palamudun çifti, 2016'da 8 liraya kadar geriledi.
 
Bursa ve Balıkesir'deki balıkçı tezgahlarında palamudun tanesi halen 8 ile 12 lira arasında alıcı buluyor.
 
Etiketler: palamut, balık avı
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