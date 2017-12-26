2016 yılında sanayide 16.3 milyon ton atık oluştu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin "imalat sanayi su, atıksu ve atık istatistikleri"ni açıkladı.

Açıklamaya göre imalat sanayiinde faaliyet gösteren iş yerleri tarafından geçen yıl 16,3 milyon ton atık oluşturulduğu ve bu atığın 1,2 milyon tonunun tehlikeli nitelikte olduğu belirlendi.

Verilere göre; toplam atığın yüzde 11,9'u tesis bünyesinde geri kazanıldı, yüzde 55,1'i satıldı veya lisanslı atık bertaraf ve geri kazanım firmalarına gönderildi. Yüzde 14,2'si düzenli depolama tesislerinde, yüzde 3,7'si çöplüklerde bertaraf edildi, yüzde 11,4'ü iş yeri sahasında depolandı. Yüzde 2,9'u yakma tesislerinde yakıldı, yüzde 0,8'i ise diğer yöntemlerle bertaraf edildi.

İş yerleri 2016 yılında 2,3 milyar metreküp su kullandı. Kullanılan suyun yüzde 73,2'si soğutma suyu olarak işlem gördü.

İş yerleri tarafından bu dönemde toplam 1,9 milyar metreküp atıksu deşarj edildi. Deşarj edilen atıksuyun yüzde 79,3'ünün soğutma suyu olduğu belirlendi. Toplam atıksuyun yüzde 79,9'u denize, yüzde 7,1'i akarsuya, yüzde 6,9'u OSB kanalizasyonuna, yüzde 3,1'i şehir kanalizasyonuna, yüzde 3'ü ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildiği bildirildi.



Kaynak: AA