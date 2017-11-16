200 gram ekmek 1 liradan satılacak

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe gizli bir zam yapılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

"2018'in 6'ncı ayına kadar ekmeğin kilogram fiyatı 5 liranın üzerine çıkmayacak" dedi.

200 gram ekmeğin 1 liradan satılacağını belirten Balcı, şunları kaydetti:

“Yani 200 gr üreten bir işletmenin gizli bir zam yapması örtülü zam yapması ya da örtük zam yapması söz konusu değildir. 2018'in 6. ayına kadar kilogramı 5 liranın üzerinde ekmek fiyatı düşünülmemektedir. Esnafımız 200 gr ekmek üretmesi durumunda 250 gr ekmeği 1.25’den satıyorsa, 200 gr ekmeği 1 liradan satacak, kilogram fiyatı 5 lira kesinlikle değişmeyecektir."

TRT HABER



