  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.87
    EURO 4.563
  • BIST 108518.9
    ALTIN 158.918
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 200 gram ekmek 1 liradan satılacak

200 gram ekmek 1 liradan satılacak

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, 200 gram ekmeğin 1 liradan satılacağını söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
200 gram ekmek 1 liradan satılacak

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe gizli bir zam yapılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

"2018'in 6'ncı ayına kadar ekmeğin kilogram fiyatı 5 liranın üzerine çıkmayacak" dedi.

200 gram ekmeğin 1 liradan satılacağını belirten Balcı, şunları kaydetti:

“Yani 200 gr üreten bir işletmenin gizli bir zam yapması örtülü zam yapması ya da örtük zam yapması söz konusu değildir. 2018'in 6. ayına kadar kilogramı 5 liranın üzerinde ekmek fiyatı düşünülmemektedir. Esnafımız 200 gr ekmek üretmesi durumunda 250 gr ekmeği 1.25’den satıyorsa, 200 gr ekmeği 1 liradan satacak, kilogram fiyatı 5 lira kesinlikle değişmeyecektir."

TRT HABER

 

Etiketler: halil ibrahim balcı, ekmek fiyatları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER