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2 Ocak altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 130,95 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 876,00 lira oldu

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2 Ocak altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 130,95 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 876,00 lira oldu. 
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: 
 
  CUMA   PAZARTESİ  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 130,9 131,1 130,75 130,95
Cumhuriyet Ata Lira 862 877 861 876
22 Ayar Bilezik(Gr.) 119,5 123,5 119 123
Lira(Tam) Ziynet 845 860 842 859
Yarım Ziynet 420 430 421 430
Çeyrek Ziynet 210 215 210 215
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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