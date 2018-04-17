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Buradasınız : » » 2 milyon lira devlet desteğiyle tesis sahibi oldu

2 milyon lira devlet desteğiyle tesis sahibi oldu

Muş'ta yaşayan Haşim Yumlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı 2 milyon liralık hibe ile modern süt ve süt ürünleri işleme tesisi açtı.

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2 milyon lira devlet desteğiyle tesis sahibi oldu

Haşim Yumlu, Muş'un Pınarüstü köyünde devlet desteği ile modern bir tesise sahip oldu. Yumlu, 120 olan hayvan sayısını 2 yılda 700'e çıkarmayı planlıyor. Mevcut hayvanların doğumu ile süt verimi günlük 4 tona ulaşacak. Tesiste 120 Simental büyükbaş inek var. 

Her bir inekten günde 25 kilogram süt alındığını bunun 10 kilosunu buzağılara geri kalanı ise Muş ve ilçelerde pazarlandığını belirten Yumlu, "Devlet desteği olmasaydı böyle bir tesisi kurmam iskansızdı. İşletmede elde edilen sütleri peynir, yağ ve yoğurt yapmak için ek ikinci bir proje yapmaya başladık. Sütleri pazarlamada sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü süte büyük talep var" dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörü Beytullah Uygur ise 2 milyonu hibe olmak üzere işletmenin 3 milyon liraya mal olduğunu söyledi. Uygur, şöyle konuştu:

"Modern işletmede makine ekipmanları, ahırlar, doğumhaneler ve güzel bir çevre düzenlemesine sahip. Bölgenin sayılı işletmelerinden olan tesiste süt üretim kapasitesi gün geçtikçe artacak ve ülkemizin süt üretimine de çok büyük katkı sağlayacaktır."

Kaynak: DHA 

Etiketler: TKDK, Muş, destek
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