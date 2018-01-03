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2 firma 'petrol arama ruhsatı' için başvuruda bulundu

Arar Petrol ve Türkiye Petrolleri 3 sahada petrol arama ruhsatı alabilmek için Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu.

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2 firma petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ, 2 sahada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ise 1 sahada petrol arama ruhsatı almak için Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TPAO ayrıca, Adıyaman'daki bir petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan enerji nakil hattı için gerekli olan ancak arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan 424 metrekarelik alanın ilgili kanun gereğince istimlak edilmesine karar verilmesi için müracaat etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Petrolleri, TPAO, arar petrol
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