'1915 Çanakkale Köprüsü' simgelerin eseri olacak

Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak.

Geçen yıl 18 Mart'ta düzenlenen törenle temeli atılan köprünün inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hem bölge hem de ülke ekonomisi, turizmi açısından büyük faydalar sağlayacağını söyledi.

Turan, ayrıca köprünün, bölgenin ayağa kalkmasını sağlayacak çok önemli bir yatırım olduğunu da belirterek, şunları söyledi:

"İstiyoruz ki köprümüz bir an önce bitsin ve buradaki tarıma, turizme ve sanayiye önemli bir katkı sağlasın. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla beraber yatırımları takip ediyoruz, devam ettiriyoruz. Bugün köprüde gelinen noktada harika bir mühendislik örneği var. Dünyanın en uzun ayak aralığı olan bir köprüden bahsediyoruz ama bununla beraber konuyla ilgili mühendislik çalışmaları, rüzgar testleri yapılırken, rüzgara karşı tedbir için iki tabyalı planlanırken bir de simgesel bir çalışma yapıldı köprü için."

Örnek bir köprü olacak

1915 Çanakkale Köprüsü'nün sıradan bir köprü olmayacak ve "Çanakkale ruhuna" yakışır simgeler taşıyacak.

Turan, çalışmaları estetik mühendislik olarak yorumluyor.

Köprünün üst bağlantı noktaları, Seyit Onbaşı'nın hatırasını yaşatmak için top mermilerini anlatan figürleri taşıyacak. Turan, şunları anlattı:

"Hem mühendislik hem simgesel olarak çok örnek bir köprüden, çok şık bir köprüden bahsediyoruz. Bu köprü, Türkiye'nin de dünyanın da en iyi ve en estetik, en güvenlikli köprülerinden birisi olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü simgelerin köprüsü olacak."

1915 Çanakkale Köprüsü

"1915 Çanakkale Köprüsü" tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak.

Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak.

Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı ise Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları sırasında namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

Lapseki'nin Şekerkaya mevkisi ile Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasına inşa edilecek köprü, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsü olarak hizmet verecek.

2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle köprünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.

"2x3" şeritli olacak köprünün tabliyesi ise yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak.

Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

Köprü, yap-işlet-devlet modeliyle "Daelim-Limak-SK E&C-Yapı Merkezi Türk-Kore Ortak Girişimi" tarafından inşa edilecek.

İki ayak aralığı 2023 metre olarak Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına atıfta bulunmuş olacak.

Kaynak: AA

