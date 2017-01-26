1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinde 4 teklif

Çanakkale 1915 Köprüsü ve otoyolu ihalesinde 4 ortak girişim teklifi verdi.
1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinde 4 ortak girişim grubu teklif verdi.
Musluklardan memba kalitesinde içme suyu akacak
NASA Dünya'nın en net görüntülerini paylaştı
Havalimanlarına raylı ulaşım sağlanacak
'Endişeleri, parti olarak bir Cumhurbaşkanı seçtiremeyecek olmaları'
Bugün hava nasıl olacak? 26 Ocak 2017
Trump'dan kritik Suriye kararı
YSK, referandumda bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısını belirledi
Donald Trump'tan kritik Suriye kararı
Kazakistan anayasa değişikliğine gidiyor