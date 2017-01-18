1915 Çanakkale Köprüsü için 24 talip

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü için 4'ü Japon, 3'ü Çinli, 2'si Koreli, 1'i İtalyan olmak üzere 24 firmanın ihale dosyası satın aldığını söyledi.

Arslan, Japonya Kara, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii ve beraberindeki heyetle görüşmesi öncesinde yaptığı konuşmada, Japonların 15 Temmuz hain darbe girişimi ve terör saldırılarıyla ilgili Türkiye'ye verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Marmaray, Osman Gazi Köprüsü projelerinin Türk-Japon yüklenicilerin birlikte yaptığı başarılı projeler olduğunu belirten Arslan, 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinin bir kısmı tamamlanan yapısal takviye çalışmalarının da Japonlarla iş birliği içinde yapıldığını kaydetti.

Arslan, Türkiye açısından çok önemsenen ve Cumhuriyet'in 100. yılında hizmete sunulması öngörülen rekorları içerecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 2 bin 23 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük projesi olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Japon yüklenicilerin projeye ilgileri bizleri memnun ediyor. İhale için 4'ü Japon, 3'ü Çinli, 2'si Koreli, 1'i İtalyan olmak üzere 10'u yabancı 24 firma ihale dosyası satın aldı. Hem ülkemizin hem de yurt dışında bu konudaki güçlü firmaların projeye ilgileri bizleri memnun ediyor. 26 Ocak'ta tekliflerini alacağız. Projenin müşavirlik ihale sürecini de başlattık. 27 Mart'ta onun da tekliflerini alacağız. Dolayısıyla yüklenici belli olur olmaz hemen devamında müşavir firmayı da belirlemiş olacağız. Projenin sonuçları, hem ülkemiz hem yükleniciler hem de insanımız açısından hayırlı sonuçlar doğurur."

Ishii ise geçen yıl meydana gelen hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasından ve Türkiye'nin demokratik yapısını korunmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, bu süreçte Türk ulusunun gösterdiği birlik ve dayanışmaya saygı duyduklarını söyledi.