180 bin kişi ekmeğini güneşten çıkaracak

TÜBA Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Dinçer, "Türkiye'de şu anda güneş santrali kurulu gücü 850 megavat. Gelecek yıllarda kapasitenin artırılması, 2023'e kadar güneşe dayalı 5 bin megavatlık kurulu güce ulaşılması hedefleniyor." dedi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer, ülkede mevcut durumda 850 megavat seviyesinde bulunan güneş enerjisi kurulu gücünün, 2023'e kadar 5 bin megavata çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, "Güneş enerjisi santralinin kurulumunda 1 megavat başına 33 kişilik, üretiminde aynı değer için 10 kişilik iş gücü ihtiyacı oluşuyor. Türkiye'nin 5 bin megavatlık kurulu güce ulaşması için bu alanda yaklaşık 180 bin kişilik insan kaynağı gerekiyor." dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi de olan Dinçer, TÜBA Enerji Çalışma Grubunca düzenlenen, "Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Çalıştayı Paneli" sonuç bildirgesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Panelde, güneş enerjisi teknolojilerinde kaynakların, yeniliklerin, mevzuatın ve sorunların tartışıldığını anlatan Dinçer, durum tespiti yaparak çözüm önerileri ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Dinçer, Türkiye'de son yıllarda güneş enerjisi sektöründe büyük yatırımlar yapıldığını belirterek, "Türkiye'de şu anda güneş santrali kurulu gücü (lisanssız) 850 megavatı buluyor. Gelecek yıllarda kapasitenin kademeli olarak artırılması ve 2023'e kadar güneşe dayalı 5 bin megavatlık kurulu güce ulaşılması hedefleniyor." diye konuştu.

"İnsana yapılan yatırım, enerji olarak geri dönsün"

Dinçer, güneş enerjisinde teknoloji altyapısı ve yatırımların yanında önemli oranda insan kaynağı ihtiyacı oluşacağına dikkati çekerek, "Bir güneş enerjisi santralinin kurulum aşamasında 1 megavat başına 33 kişilik, üretim aşamasında aynı değer için 10 kişilik iş gücü ihtiyacı oluşuyor. Türkiye'nin 5 bin megavatlık kurulu güce ulaşması için ise bu alanda yaklaşık 180 bin kişilik insan kaynağı gerekiyor." şeklinde konuştu.

Sektörde çalışacak insan kaynağının nitelikli olmasının önemini de vurgulayan Dinçer, enerji teknolojilerinin gelişimine uygun olarak Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi noktasında nitelikli insan gücünün öneminin arttığını ve buna bağlı olarak mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi konularının gündeme geldiğini dile getirdi.

İnsan gücünün sahip olduğu mesleki niteliklerin, yeni teknolojik değişmeler ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Dinçer, "Bu noktada uzun dönemli insan gücü politikaları, özellikle enerji konusunda stratejik bir yaklaşımla ele alınmalı. İnsan gücünün en iyi şekilde yetiştirilmesi ve eğitilmesi için ilköğretimden üniversiteye kadar bütün örgün ve yaygın eğitim (işbaşı eğitimi, beceri kazandırma, çıraklık vb.) yöntemlerinin kullanılması gerekiyor. Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, niteliklerinin sürekli olarak geliştirilmesi ve yenilenmesi eğitim sisteminin görevidir ancak bilhassa enerji sektöründe üzerinde durulması gereken, verilen eğitimin kalitesi, uygunluğu ve etkinliğidir." değerlendirmesinde bulundu.