18 Eylül 2017 altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 146,2 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü yüzde 0,11 değer kaybeden gram altın, haftalık bazda yatırımcısına yüzde 1,21 kaybettirerek haftayı 145,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya dolar kuruna paralel yükselişle başladı ve saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 146,2 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240 lira, Cumhuriyet altını da 977 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise cuma günü yaklaşık yüzde 2 değer kaybetmesi sonrasında yeni haftaya da negatif bir başlangıç yaptı ve şu dakikalarda yüzde 0,4 düşüşle 1.316 dolar seviyesinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta satış baskısında kalan altının ons fiyatının, yeni haftanın ilk işlem gününde de düşüş eğilimini sürdürdüğünü kaydetti. Küresel piyasalarda bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının takip edileceğini ifade eden Memiş, "Fed Başkanı Yellen'ın şahin tonda açıklama yapacağı beklentisinin altının ons fiyatlarındaki düşüşlerde etkili olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Memiş, ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin devam ettiğini belirterek, altının ons fiyatında 1.340 doların direnç konumuna geldiğini, 1.305 doların ise destek olarak öne çıktığını dile getirdi.