'17 Nisan'da seçmenin iradesi ekonomiye direkt yansıyacak'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, TRT Haber'de yayınlanan Ekonomi 7/24 programında Elif Saygılıer'in konuğu oldu.

Referandumu değerlendiren Ertem, "Evet çıkarsa seçmenin iradesi ekonomiye doğrudan yansıyacak" dedi.

Ertem, "17 Nisan sabahı bir ilk olacağını düşünüyorum seçmenin iradesi ekonomiye doğrudan yansıyacak. Bireylerin ekonomik durumunda ciddi bir iyileşme olacağını düşünüyorum. 2016'nın son çeyreği ve TL'nin değer kaybetmesinden şikayet ettik. 2017 başında başlayan toparlanma hız kazanacaktır. Bir para istikrarlı olursa güçlü olur. Güçlü para hem ihracatı etkiler hem de iç piyasaların hareketlenmesini sağlar" dedi.

'Evet' çıkarsa yatırımlar hız kazanacak

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, yatırım planlarının 17 Nisan sonrası hızla uygulamaya konulacağını söyledi.

Cemil Ertem, "Yeni dönemde finansal mimariyi inşaa edeceğiz. Körfez sermayesi önemli ölçüde Türkiye'ye girecek. 2019 kadar hızla uyum yasaları çıkarılacak. piyasalar referandumda 'evet' sonucunu satın almaya başladı. 17 Nisan sadece ulusal değil küresel dönüşümün adımı olacak. Bütün bölge ülkeleri Türkiye’yi takip edecek, istikrarın merkezi olacağız." ifadelerini kullandı.

Varlık Fonu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın Varlık Fonu'yla ilgili eleştirilerine cevap verdi.

Varlık Fonu'nun Borsadan 1 liralık bile alım yapmadığını vurgulayan Ertem, "CHP günümüzü okuyamıyor. Hem cahillik var hem de art niyet var." dedi.

Cemil Ertem, "Varlık Fonu bir sterilizasyon mekanizması. Varlık Fonu çatısı altında çeşitli fonlar oluşturulacak. Bu sayede yatırımcılara kredi sağlanacak. Türk yatırımcı dünyada rekabet edebilir hale gelecek. Yeni finansal mimari birçok ülkeye de örnek teşkil edecek. Türkiye, Dünya'daki önemli markaları satın alabilecek hale gelecek" şeklinde konuştu.

Piyasalar hareketlenecek

Yeni sistem ile piyasalara canlılık geleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, "Dışardaki kaynakları ülkeye çeken bir para politikası izlenecek" dedi.

Ertem, "Küçük işlemeler için finansman sorunu giderilecek. Gelir dağılımı daha da düzenli hale gelecek. Enflasyon hızla aşağı inecektir. Büyüme 2018 ve 2019'da çift haneye çıkacak. Tarımsal ürünlerde tarladan sofraya gelene oluşan aşırı fiyat farkı giderilecek." diye konuştu.