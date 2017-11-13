17 ilden 10 ayda 1 buçuk milyar dolarlık ihracat atağı

Bu yılın ocak-ekim döneminde, DAİB'in Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sorumluluk alanında yer alan Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. DAİB'in ekim ayı ihracatı 153 milyon 206 bin dolar oldu.

Birliğin 10 aylık ihracatı, 1 milyar 498 milyon 305 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında geçen yıla oranla yüzde 18'lik artışla 336 milyon 454 bin dolarla ilk sırayı Irak alırken, bu ülkeyi İran, Azerbaycan, Almanya ve Bulgaristan takip etti.

Aynı süreçte DAİB'in sektörler bazındaki ihracatında ise ilk sırada 209 milyon 832 bin dolarla kimya sektörü yer aldı. Bu sektörü 204 milyon 511 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 168 milyon 918 bin dolarla da makine sektörü izledi.

Birliğin ekim ayındaki ihracatında genel olarak yüzde 9'luk düşüş yaşanmasına rağmen tarım ürünleri ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31'lik artışla 19 milyon 907 bin dolardan 26 milyon 30 bin dolara, madencilik sektörü ihracatı ise yüzde 45'lik artışla 6 milyon 207 bin dolardan 8 milyon 973 bin dolara yükseldi.

DAİB'in ekim ayı ihracatında 17 il arasında ihracatı en fazla artan iller ise sırasıyla Hakkari, Batman, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Iğdır ve Ağrı oldu.

Kaynak: AA