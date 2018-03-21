165 milyon euroluk hibeye başvuru süresi uzatıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Avrupa Birliği'nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı kapsamında 21 Aralık 2017'de başvuru çağrı ilanına çıkılarak, girişimciler 42 ildeki TKDK il koordinatörlüklerine proje sunmaya davet etti.

Çağrı ilanı kapsamında "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" başlığı altında süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi projeleri için 164 milyon 706 bin euroluk hibe bütçesi ayrıldı.

Söz konusu projelerin online başvuruları 2 Nisan'dan 10 Nisan'a, son teslim tarihi ise 5 Nisan'dan 13 Nisan'a uzatıldı.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek

Online sistem üzerinden doldurulan belgelerin çıktısı ve istenilen diğer evrakın 13 Nisan mesai bitimine kadar TKDK il koordinatörlüklerine teslim edilmesi gerekiyor. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek ve ilave süre uzatımı yapılmayacak.

Başvurulara ilişkin detaylı bilgiye TKDK internet sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Çağrı Rehberi"nden ulaşılabiliyor.

42 il hibe kapsamında

Hibe kapsamında Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat bulunuyor.

Kaynak: AA