  • 22 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 16 yaşın üstündeki aracını hurdaya ayırana ÖTV indirimi

16 yaşın üstündeki aracını hurdaya ayırana ÖTV indirimi

16 yaşın üzerindeki araçlarını hurdaya ayıranlara, yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV teşviği sağlanacak.

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16 yaşın üstündeki aracını hurdaya ayırana ÖTV indirimi

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

16 yaş ve üzerinde hurdaya ayrılan araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki getiriliyor.

Hurda araç teşvikine yönelik düzenleme kabul edildi. 2019 yılı sonuna kadar olmak üzere 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonları trafikten sildirirse ve bu trafikten sildirdiği aracını imha merkezlerine teslim ederse, bu şartla ihraç edilen veya imha edilen bu araç karşılığında yeni alacağı aynı cinsten araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki getirilecek.

Araç cinslerine göre veya araçların özelliklerine göre bu 10 bin liraya kadar olan ÖTV teşvikini farklılaştırma ve farklı belirleme konusunda da Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Kaynak: AA

Etiketler: torba tasarı, ötv teşviği
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