16 ülkeye yaklaşık 3 milyon dolarlık hamsi ihracatı

Türkiye'den 2017'nin eylül-kasım döneminde 16 ülkeye 695 bin 408 kilogram hamsi ihraç edilerek, 2 milyon 753 bin 522 dolar gelir sağlandı.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminde ise 408 bin 524 kilogram hamsi ihracatı karşılığında, 2 milyon 111 bin 312 dolar gelir elde edilmişti.

Türkiye'den bu dönemde yapılan hamsi ihracatında 788 bin 370 dolarla Fransa ilk sırada, 605 bin 678 dolarla Belçika ikinci, 500 bin 748 dolarla da Almanya üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde İtalya, İspanya, İsviçre, Romanya, Hollanda gibi değişik ülkelere de ihracat yapıldı.

Doğu Karadeniz'den de bu dönemde Almanya başta olmak üzere 4 ülkeye 677 bin 757 dolarlık hamsi ihraç edildi.

Bölgeden yapılan ihracatta da 450 bin 97 dolarla Almanya ilk sırada, 226 bin 289 dolarla Hollanda ikinci, bin 141 dolarla Gürcistan üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde bölgeden ayrıca Afganistan'a da ihracat gerçekleştirildi.

"Sezonun açılması ile bollaşan hamsinin ihracatı arttı"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hamsinin bölge ekonomisi için önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Hamsi ihracatının söz konusu dönemde arttığına dikkati çeken Gürdoğan, "Türkiye'den 16 ülkeye yapılan hamsi ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 70, değerde ise yüzde 30 artış yaşandı. Aynı dönemde Doğu Karadeniz'den de yapılan ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 100 arttı." dedi.

Gürdoğan, ihracatta Trabzon'un da önemli bir potansiyel oluşturduğunu işaret ederek, "Bölgeden yapılan hamsi ihracatının tamamı Trabzonlu ihracatçılar tarafından yapıldı. Bu kapsamda da sezonun 3 ayında 267 bin 672 kilogram karşılığında 677 bin 757 dolar gelir elde edildi. Geçen yılın sezonunda hamsi rekoltesinin düşük olmasından dolayı ihracat yapılamadı. Bu yıl sezonun açılması ile bollaşan hamsinin ihracatı arttı." diye konuştu.

Kaynak: AA