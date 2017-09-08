13 milyonluk projeye onay çıktı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından Kalkınma Bakanlığına sunulan 5 proje arasında yer alan "Mardin Tarihi Çarşıların Canlandırılması" ve "Kasımiye Medresesi El Cezeri Bilim Müzesi" projeleri, destek almaya hak kazandı.

Toplam maliyeti 13 milyon lira olan projelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapan DİKA Genel Sekteri Yılmaz Altındağ, projelerin bir ay içinde onaya çıkacağını, ardından çalışmaların başlayacağını bildirdi.

Tarihi 19 çarşıyı restore ederek turizme hareketlilik getirmek istediklerini anlatan Altındağ, tarihi Kasımiye Medresesi'nde de El Cezeri Bilim Müzesi'nin kurulacağını açıkladı.

"Mardin Tarihi Çarşıların Canlandırılması", "Kasımiye Medresesi El Cezeri Bilim Müzesi", "Dara Kenti Çevre Düzenlenmesi", "Mardin Kalesi Teleferik Projesi", "Fuar ve Kongre Merkezi" projelerinin Bakanlığa sunulduğunu anlatan Yılmaz Altındağ, "Bunlar Mardin için çok kıymetli projeler. Birkaç gün önce Bakanlığımız bu projelerden 2'sinin onaydan geçtiğini açıkladı. Bunlar, 'Mardin Tarihi Çarşıların Canlandırılması', 'Kasımiye Medresesi El Cezeri Bilim Müzesi' projelerdir. Yapılacak müze, diğerlerinden farklı bilimsel bir müze olacak. Mardin'i anlatan bir bilim müzesi olacak." dedi.

"Mardin Tarihi Çarşıların Canlandırılması" projesinin kentin turizm ve ekonomisi için çok önemli olduğuna dikkati çeken Altındağ, şunları söyledi:

"Mardin'de 19 tane tarihi çarşımız ve 171 tane dükkanımız var. Mardin'in bir turizm rotasının olması gerektiğini biliyoruz. Mardin, çok kıymetli bir turizm gerçeğidir. Tarihin turist ile baş başa kalması gerekiyor. Uzun vadede düşündüğümüz zaman bu kentin geleceği çok kıymetlidir. Son dönemde belediye iyi işler yapıyor. Kenti kent yapan meydanlarıdır, kent için bir meydan da düşünüyoruz. Her ilin bir prestij yolu olmadılar, bunun için Birinci Cadde'yi yayalaştırmayı hedefliyoruz. Bu çok zor bir şey değil."

Yılmaz Altındağ, "Mardin Tarihi Çarşıların Canlandırılması" projesi maliyetinin 10 milyon, "Kasımiye Medresesi'nin El Cezeri Bilim Müzesi" projesinin maliyetinin ise 3 milyon lira olduğunu da sözlerine ekledi.