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Buradasınız : » » 125 milyar liralık "süper teşvik" için geri sayım

125 milyar liralık "süper teşvik" için geri sayım

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'yle toplam yatırım tutarı 125 milyar lira olan 23 proje desteklenecek.

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125 milyar liralık &quot;süper teşvik&quot; için geri sayım

Ekonomi Bakanlığı tarafından Türkiye'nin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma ve teknolojik dönüşümünü sağlama hedeflerini gerçekleştirebilmek için Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi geliştirildi.

Bu kapsamda, 2,9 milyar lira harcamayla Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yapılacak ve 900 kişiye istihdam sağlayacak metal geri kazanım ve entegre gübre tesisi yatırımı için destek kararı imzalandı.

Sistem çerçevesinde birçok firmayla görüşmeler sürerken, bugüne kadar petrokimya, savunma sanayi, ulaşım sistemleri, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay gibi sektörlerde hayata geçirilecek 19 firmaya ait toplam yatırım tutarı 125 milyar lira olan 23 projenin desteklenmesi kararı alındı.

Firmalara sertifikalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

"Süper teşvik" olarak da adlandırılan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında firmalara sertifikalarının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Mart'ta düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Proje Bazlı Teşvik Sistemi, Ekonomi Bakanlığı
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